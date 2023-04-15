حبس عنصر إجرامي بتهمة الإتجار بمخدري الهيروين والآيس في القاهرة

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

الإتجار بمخدري الهروين والايس

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكّنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية، حال تواجده بالميناء، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين والآيس ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة المتوقعة على المتهم، أوضح محمود عبد الله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.