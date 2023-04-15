عمر بن عبد العزيز أكبر مساجد بني سويف يجذب المصلين في ليلة القدر

يُعد مسجد عمر بن عبد العزيز، من أكبر مساجد في محافظة بني سويف تجذب المصلين في ليلة القدر، حيث يتوافد المواطنون إليه من كل مكان، ويُقبل المصلون عليه نظرُا لموقعه المتوسط في محافظة بني سويف، وكبر مساحته ووجود عدد من الأئمة والمشايخ الذين يتمتعون بعذوبة الصوت.

معلومات عن مسجد عمر بن عبد العزيز

يُعد مسجد عمر بن عبد العزيز من أكبر مساجد في محافظة بني سويف تجذب المصلين في ليلة القدر، حيث يوجد بميدان الشهداء -المديرية سابقًا- بمدينة بنى سويف، وافتتحه فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي خلال توليه وزارة الأوقاف عام 1978 ميلادية، ولم تقتصر أعماله على الناحية الدعوية بل امتدت إلى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، فضلاً عن مشاركته في تنفيذ بعض المبادرات.

خطة مسجد عمر بن عبد العزيز.. أكبر مساجد في بني سويف تجذب المصلين في ليلة القدر

وقال المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز في بني سويف، إن المسجد يؤدي دوره الأساسي في طريق الدعوة والوعظ والإرشاد ملتزمًا بخطة مديرية الأوقاف بالمحافظة على مدار الأسبوع وخطبة الجمعة الموحدة وفقًا لتعليمات وزير الأوقاف، بجانب احتضانه جميع الاحتفالات والمناسبات الدينية، علاوة على نقل الإذاعة لصلاة الجمعة من رحابه في احتفالات العيد القومي للمحافظة.

أنشطة مسجد عمر بن عبد العزيز أكبر مساجد بني سويف تجذب المصلين في ليلة القدر

وتابع: «بالإضافة إلى أن مسجد عمر بن عبد العزيز أكبر مساجد بني سويف تجذب المصلين في ليلة القدر، فهو يتمتع بأنشطة خيرية متنوعة منها مائدة الرحمن في شهر رمضان، وتوزيع اللحوم والسلع الغذائية على الأسر الاولى بالرعاية، وإعانات للأسر الأكثر إحتياجًا وغيرها من الأسهامات».