مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. محمد رمضان يطلب من زينة إجهاض الطفل

عرضت الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت أحداثًا مشوقة للجمهور.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة، باعتراف «عايدة» زينة لمحمد رمضان، بأنها حامل منه، ليقابل الخبر بصدمة، ويعاتبها على فعلها، ويواجهها بأنها قامت بذلك طمعا في أخذ أموال كثيرة منه، ويطلب منها إجهاض الطفل ويهددها إذا لم تقم بذلك سيتصرف تصرفات لا تتخيلها.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.