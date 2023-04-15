مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. ماذا ستفعل دلال بعد علمها بحمل عايدة؟

نالت الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة إعجاب الكثير من متابعي المسلسل، إذ انتهت بإخبار عايدة وتجسد دورها الفنانة زينة، لـ محمد رمضان أنها حامل، وتذكر «دلال» إيمان العاصي تفاصيل إجهاضها، فماذا ستفعل مع وينه بعد علمها بخبر الحمل؟ بالحلقة 23 من المسلسل؟

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

شهدت الحلقة السابقة من المسلسل مشاهد نالت إعجاب الكثير وهي تذكر دلال لخطة حملها الكاذب وإجهاضها وخطة خطفها لابن جعفر العمدة، وانتهت الحلقة بنية إيمان العاصي على الانتقام من زينة بسبب حملها، لذلك ينتظر متابعي المسلسل معرفة ردّ فعل دلال تجاه زينة واكتشاف محمد رمضان أنها وراء خطف ابنه.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم ستكون كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساءً، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرًا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساءً، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، وإخراج محمد سامي.