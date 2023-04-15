يبحث الجمهور خاصة الأطفال ومحبي الكرتون عن موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي اليوم السبت خاصة لم يشاهد العرض الأول، إّ شهدت حلقة الجمعة أحداث مثيرة حيث تحالف الدكتور عجيب مع مجموعة من الآسيويين أعداء أرض كيمت.

وذهب يحيى للفرعون الحاكم وأخبره ما حدث في التاجر المصري عنخ بيبي صاحب المركب التي استولى عليها الدكتور عجيب وعصابته وطلب منه الفرعون أن يظل معه للتأكد من صدق كلامه وأنها ليست مؤامرة.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي اليوم السبت

وموعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي اليوم السبت هو تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT، أما موعد العرض الأصلي فهو في تمام الساعة 6:15 مساءً.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي اليوم السبت

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي اليوم السبت فبقي أن تعرف أن هذا المسلسل هو أول مسلسل أطفال مترجم للغة الإشارة حيث، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدته ويُقدم بأصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.