يبحث الجمهور خاصة الأطفال ومحبي الكرتون عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم السبت، إذ شهدت حلقة الجمعة أحداث مثيرة حيث كشف الدكتور عجيب عن نيته بأن يضع يحيى تحت يده حتى لا يقول كلمة السر ويرجع للعالم الآخر بمفرده ويترك الدكتور عجيب عند قدماء المصريين هو وعصابته.

وتحالف الدكتور عجيب مع مجموعة من الأسيويين أعداء أرض كيمت، بينما ذهب يحيى للفرعون الحاكم وأخبره ما حدث في التاجر المصري عنخ بيبي صاحب المركب التي استولى عليها الدكتور عجيب وعصابته وطلب منه الفرعون أن يظل معه للتأكد من صدق كلامه وأنها ليست مؤامرة.

وطلب الأستاذ عصام من سينو أن يجعله مدرسا في البير عنخ وبالفعل أصبح مدرسا في مدرسة مصرية قديمة.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم السبت

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم السبت فهو الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT، أما موعد العرض الأصلي فهو في تمام الساعة 6:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم السبت

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم السبت فبقي أن تعرف أن هذا المسلسل هو أول مسلسل أطفال مترجم للغة الإشارة حيث، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدته ويُقدم بأصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.