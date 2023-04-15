مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23.. الدكتور عجيب يتعاون مع الآسيويين

شهد مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23 أحداثًا مثيرة، حيث كشف الدكتور عجيب عن نيته بأن يضع يحيى تحت يده حتى لا يقول كلمة السر ويرجع للعالم الآخر بمفرده.

ويترك الدكتور عجيب عند قدماء المصريين هو وعصابته حيث يحاول السيطرة على الحكم في كيمت، وتحالف «عجيب» مع مجموعة من الآسيويين، بينما ذهب يحيى للفرعون الحاكم وأخبره ما حدث في التاجر المصري عنخ بيبي صاحب المركب التي استولى عليها.

وطلب منه الفرعون أن يظل معه للتأكد من صدق كلامه وأنها ليست مؤامرة، وطلب الأستاذ عصام من سينو أن يجعله مدرسا في البير عنخ وبالفعل أصبح مدرسا في مدرسة مصرية قديمة.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23

ويُذاع مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23 الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT، أما موعد العرض الأصلي فهو في تمام الساعة 6:15 مساءً.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23 وكنوز هو أول مسلسل أطفال مترجم للغة الإشارة حيث وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدته ويُقدم بأصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.