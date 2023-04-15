أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني في دمياط 2023، بعد اعتماد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لمواعيد الامتحانات، والمقرر أن تبدأ إمتحانات النقل الابتدائي في 6 مايو المقبل وتنتهي يوم 9 مايو، فيما تبدأ امتحانات الصفوف الإعدادي في الفترة من 6 مايو وتنتهي يوم 11 مايو وصفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم 6 مايو 2023.

وحسب جدول امتحانات الصف الأول الثانوى العام الترم الثاني في دمياط 2023 حتى 18 مايو وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى 22 مايو، طبقا لـ علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لـ«الوطن»، في كل اللجان المحددة في نطاق دمياط.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني 2023 في دمياط

وحددت مديرية التربية والتعليم بدمياط جدول امتحانات الصف الأول الثانوى العام الترم الثانى 2023 فى دمياط كالآتي:-

- يوم السبت 6 مايو 2023 امتحان مادة لغة عربية، وتربية عسكرية.

- يوم الاثنين 8 مايو 2023 لغة أجنبية أولى، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023 كيمياء، وتربية مهنية.

- السبت 13 مايو 2023 تاريخ، وتربية دينية.

- الإثنين 15 مايو لغة أجنبية ثانية، وفلسفة.

- الأربعاء 17 مايو 2023 فيزياء، وتربية وطنية.

- السبت 20 مايو 2023 أحياء، وجغرافيا.

- الإثنين 22 مايو 2023 الرياضيات.

استعدادات «تعليم دمياط» للامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أنه جارٍ الاستعدادات بالتنسيق مع جميع مديري الإدارات التعليمية في بمراكز ومدن محافظة دمياط بتجهيز اللجان التي سيجري خلالها امتحانات الترم الثاني طبقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، وتنفيذ جميع الإجراءات بها.