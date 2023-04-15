جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 عملي ونظري

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023، التي تنطلق 29 أبريل الجاري للمواد العملية التي لا تضاف للمجموع و يوم 7 مايو المقبل لامتحانات النظري التي تستمر حتي 16 مايو الجاري

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 العملي والنظري واستعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 العملي

أوضح بيان من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع لمدارس الثانوي العام والرياضي والرسمية لغات آخر العام 2023 كالتالي :

- السبت 29 ابريل الجاري التربية الدينية لمدة ساعة ونصف

مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية ساعتان

اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع ورقة أولى بمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات لمدة ساعة ونصف

اللغة الأجنبية الأولى «مستوى رفيع»، ورقة ثانية بمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات لمدة ساعة ونصف.

- الأربعاء 3 مايو المقبل التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف

تكنولوجيا الصناعة لمدة ساعة

تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات لمدة ساعة

تكنولوجيا الزراعة لمدة ساعة

الحاسب الآلي نظري لمدة ساعة

وأوضحت المديرية في بيانها أن امتحان مادة الأنشطة التربوية عملي من الساعة 8:30 إلى حين انتهاء الامتحان وامتحان التربية المهنية عملي من الساعة 8:30 إلى حين انتهاء الامتحان وامتحان مادة التربية الرياضية عملي من الساعة 8:30 إلى حين انتهاء الامتحان وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال عملي من الساعة 8:30 إلى حين انتهاء الامتحان على أن يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 النظري

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 للمواد النظرية لطلاب مدارس العام والرياضي والرسمية لغات كالتالي :

- الأحد 7 مايو المقبل اللغة العربية والتاريخ

- الثلاثاء 9 مايو المقبل الكيمياء والجغرافيا

- الخميس 11 مايو مايو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحياء

- الأحد 14 مايو المقبل اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء

- الثلاثاء 16 مايو المقبل الرياضيات والفلسفة

على أن يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم .