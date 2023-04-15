جرائم دلال في مسلسل جعفر العمدة بميزان القانون.. عقوبات قد تصل للإعدام

تتألق الفنانة إيمان العاصي في دور دلال من أحداث مسلسل جعفر العمدة، مع تصاعد الأحداث في الحلقات من 21 حتى 24، التي ظهر خلالها ارتكابها عدة جرائم متتالية من أحداث المسلسل، والتي بدأت بتحريضها على خط ابن زوجها بالاشتراك مع بلال شامة الذي يقوم بدوره مجدي بدر، في مكالمة هاتفية بينهما، ثم ظهرت بعدها دلال وهي تستأجر أشخاصا لسرقة هالاتف الخاص بشقيقها شوقي فتح الله، بعد أن هددها بصورتها مع بلال شامة، ونجحوا في ذلك.

التحريض على القتل

واستمرت جرائم دلال بالتحريض على قتل بلال شامة، وظهرت في أحد المشاهد وهي تتفق مع بلطجي على التخلص منه بعد ابتزازها وطلب 15 مليون جنيه حتى لا يبوح بالأسرار التي بينهما منذ خطف ابن جعفر العمدة، وصولا لتحريض مجموعة من السيدات اللاتي يقتحمن منزل عايدة ويضربنها ضربا مبرحا حتى إجهاضها، وفي الوقت نفسه يذهب جعفر إلى منزل عايدة.

عقوبات تنتظر دلال في مسلسل جعفر العمدة

وحول تلك الجرائم وعقوبتها التي تنتظرها دلال وفقًا لقانون العقوبات، يقول المحامي هيثم سلامة إن عقوبة خطف طفل وتعريضه للخطر وهو لم يبلغ 7 سنوات الحبس لمدة عامين على الأكثر، وذلك كما تنص المادة 285 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937 على أنه: «الحبس مدة لا تزيد عن عامين لكل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره».

عقوبة دلال بسرقة هاتف المحمول

ولفت «سلامة» إلى أن عقوبة السرقة وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات، أن كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة.

عقوبة دلال بتحريض على القتل

وأضاف «سلامة» أن عقوبة التحريض على القتل وفق قانون العقوبات المصري، موضحًا أن العقوبة تصل للإعدام وهي ذات العقوبة التي يرتكبها منفذ الجريمة نفسه، وفي حالة عدم موت بلال شامة فإن عقوبة «دلال» هي التحريض على الإصابة العمد والشروع في القتل وفقًا للمادة 171 من قانون العقوبات تنص على: «كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية القتل أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع».

عقوبة دلال بتحريضها بإجهاض الطفل

وتابع «سلامة» أن عقوبة أو إسقاط المرأة الحامل تكون السجن المشدد 15 سنة، وذلك وفق نص المادة 260 من قانون العقوبات، والتي تنص على «أنه كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد».