مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9.. منى زكي تتعرض للقهر في منزل حماها

أحداث الفلاش باك تعود من جديد في مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9، حيث بدأت الحلقة بتذكر منى زكي «حنان» لذكريات تركها مسكنها رفقة طفليها، والانتقال للعيش في مسكن حماها وحماتها، وذلك لاحتياجها لنفقات أطفالها بسبب وصاية جدهم لوالدهم عليهم، وهو ما تسبب في شعورها بالعجز كونها غير قادرة توفير مصاريف أولادها.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9

وتتابعت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9، بأنه بمجرد أن انتقلت «حنان» للعيش في مسكن حماها، لم تشعر من البداية بالراحة وذلك لكونها مقيدة بين أسرة زوجها، وتمثل ذلك عندما دخلت بشكل مفاجئ، ولاقت حماتها التي تجسد دورها الفنانة عفاف شعيب، تقوم بقص شعر طفلتها الرضيعة، وهو ما تسبب لها في الشعور بالانزعاج والحزن.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي درامي مشوق، نحو أرملة تدعى «حنان» وتجسد دورها الفنانة منى زكي، تلقى نفسها تعيش بتلقي أوامر من حماها لكونه أصبح واصيًا على مال أطفالها بعد رحيل والدهم عنهم، وهو سبب لها الشعور بالضيق.

وتقرر «حنان» ترك مدينتها الإسكندرية، وتسافر إلى دمياط مصطحبة كل من أولادها وكذلك مركب الصيد الخاص بزوجها الراحل، حتى تتمكن من امتهان الصيد وتوفير نفقات أبنائها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية نخبة من الفنانين، من بينهم، منى زكي، دياب، خالد كمال، أحمد خالد صالح، مها نصار، نهى عابدين، رشدي الشامي، جميل برسوم، علي الطيب، عفاف رشدي، علي صبحي، محمد عبد العظيم، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.