قانون البحر في «تحت الوصاية».. هل نجحت منى زكي في مهمة «ريس المركب»؟

أبدعت الفنانة منى زكي في دورها بمسلسل «تحت الوصاية»، عندما ترأست مركب صيد في دمياط وجسدت معاناة مشقة مهنة صيد الأسماك على ظهر المراكب، ومتابعتها لأربع بحارة .

لعبت الفنانة منى زكي دور «حنان» في المسلسل وتحدت الصعاب بهذه المهنة التى لا يعمل بها إلا رجال لديهم خبرة سنوات في البحر، وتمكنت من قيادة المركب.

مني زكي في مسلسل تحت الوصاية

وظهرت منى زكي في مسلسل تحت الوصاية علي ظهر مركب الصيد وقيامها بالتنبيه على البحارة بأمتار الغزل كي يتناسب مع أعماق البحر، كما ظهرت وهي تٌعيد إصلاح شباك الصيد بطريقة احترافية لا يعرفها سوى الصيادين وزوجاتهم اللاتي يتمكنون من تصنيع تلك الشباك وغزله داخل المنازل، وليس على متن المركب أثناء رحلة الصيد، وهذا مما جعل الأمر أكثر صعوبة واجهته«حنان» كامرأة تتحدى الصعاب وتواجهها وتتغلب عليها.

3 رحلات صيد قادتها منى زكي بين عزبة البرج والإسكندرية

ترأست منى زكي خلال دورها في مسلسل «تحت الوصاية» المركب وأبحرت 3 رحلات صيد ما بين محافظتي الإسكندرية ودمياط بعد خروجها بالمركب مع البحارة من بوغاز مدينة عزبة البرج بمدياط لتصوير مشاهد رحلة الصيد بكل تفاصيلها الحقيقية من رمي عدة الصيد، وشدها ولمها وتعبئة الأسماك داخل طاولات السمك الخشب وتخزينه بثلاجة المركب وهو ما أكده لـ«الوطن» محمد أحمد أحد الصيادين الذي استعان به مخرج المسلسل في بعض المشاهد.

ماذا تعرف عن عمل المرأة في صيد الأسماك بالبحر؟

يقول حمدي الغرباوي نقيب الصيادين بعزبة البرج ورئيس النقابة العامة والفرعية لصائدي الأسماك بدمياط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المرأة مسموح لها بنص القانون أن تعمل بالمياه في حرفة الصيد في «النيل، والترع، والبحيرات، والمصارف» فقط، لكن لم ينص القانون بالسماح لها بأعمال الصيد في المياه الخارجية سواء في البحرين الأحمر والمتوسط.

أوضح حمدي الغرباوي، أن القانون منع حسب ما نص عليه من قرار منظمة العمل الدولية الأطفال أقل من 15 عاما، من العمل، لافتا إلى أن مهنة الصيد بالبحر المتوسط صعبة وشاقة جدا لا تستطيع المرأة تحملها لأنها تحتاج إلى عزم وقوة جسدية يصعب على النساء تحملها، وهو جسده المسلسل في بعض المشاهد منها إصابة منى زكي على متن المركب وجرحها بجرح قطعي خطير ضمن أحداث المسلسل.

معاناة فقد زواج الصيادين أزواجهن في البحر

وأوضح أن المسلسل نجح في توصيل فكرة المعاناة التي تعيشها المرأة بعد فقد زوجها وأنها تتحمل الصعاب من أجل تربية أبنائها وخاصة في مدينة عزبة البرج.

ولفت حمدي الغرباوي: «تفقد عزبة البرج كأكبر مدينة بوجه بحري يحترف أهلها صيد الأسماك الكثير من رجالها في البحر خاصة في النوات في فصل الشتاء مع تعرضهم للخطر مما يجعل الكثير من السيدات تترمل وتتحمل المسئولية منذ الصغر».