اقرأ غدا في عدد «الوطن».. تحت الوصاية يفجر معاناة الأرامل

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس: المشروعات القومية تهدف لرفع جودة الحياة

«السيسي»: اعتماد أعلى معايير الجودة في مشروعات الهيئة الهندسية.. وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق لإقامة مناطق تنموية متكاملة

مصر تطالب الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس

«الخارجية»: نرحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي

تحت الوصاية.. يُفجِّر معاناة الأرامل

«حسناء»: المجلس الحسبي رفض كسر شهادة لإجراء عملية لابنتي.. و«سماح»: أعمام أولادي كانوا عايزين ينهبوا حقهم

أحد قوانين تنظيم الولاية على الأبناء القصّر عمره تجاوز 100 عام ومطالب عديدة بتغييره

سيدات عبرن الأزمة.. «سلوى»: أنا وأرملة شقيقي نذهب للمجلس دون اللجوء لأحد للحفاظ على حقوق أبنائنا.. و«رجاء»: زوجي فارق الحياة وأخذت الوصاية وتحمَّلت مسؤولية 4 أطفال

حقوقيات: القانون «كارثة» والمرأة ليست ناقصة عقل أو فاقدة للأهلية ويجب تعديل قانون الأحوال الشخصية

ناقد فني: المسلسل صرخة لتغيير القوانين.. والتفاعل معه بداية عهد جديد لاستعادة الحقوق

«أوسوريو» يهدد لاعبي الزمالك بالغرامات حال زيادة أوزانهم

السياحة: تمثال رمسيس الثاني بالمتحف الكبير مصنوع من الجرانيت ولا يتأثر بالأمطار

مسؤولو المتحف: أقام في «باب الحديد» منذ عام 1955 وتعرض لمياه ورياح وتلوث دون أضرار.. ونحافظ على الآثار ونجري صيانة دورية لها

منة فضالي: تعبي ما راحش هدر بعد الإشادة بـ«جعفر العمدة».. و«سره الباتع» أرهقني نفسيا

لا خلافات بين بطلات المسلسل.. وأقبل بأن أكون زوجة ثانية في حالتين

أعمال مدهشة في النصف الثاني

«خيرالله»: «تحت الوصاية» به عناصر فنية شديدة الإبداع.. و«الشناوي»: ثنائية أحمد السقا ومحمد فراج من عناصر تميز «حرب»

الصفحة الثانية

«الصحة»: فحص 6.5 مليون مواطن ضمن «الأمراض المزمنة والكلى»

«عبدالغفار»: المبادرة تعمل بـ3601 وحدة رعاية أولية.. وتستهدف التشخيص والعلاج المبكر

«الإسكان»: انتهاء فرز مستندات حاجزي وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين 3»

«عبدالحميد»: إرسال رسائل نصية بموقف المتقدمين اليوم.. والتظلمات 26 أبريل.. و«الجزار»: نعمل على تنمية 14% من المعمور المصري

«التعليم العالي»: نسعى للنهوض بالمستوى المهني للباحثين المصريين

«عاشور»: «فولبرايت» يقدم فرصا لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس

«سايلو فودز» تنظم احتفالية بـ«يوم اليتيم»

القوات المسلحة حريصة على المشاركة المجتمعية مع أبناء الشعب المصري في جميع المناسبات.. ومسؤولو «ساعد» يشيدون بـ«فعاليات الحفل»

«كايرو فستيفال سيتي مول» يتعاون مع «مصر الخير» لتوفير آلاف الكراتين الغذائية في رمضان

مجموعة «محمد الحداد» تعلن عن استراتيجيتها الخاصة بتقديم الخدمات الهندسية المتكاملة بالسوق المصرية

الصفحة الثالثة

تمور «أسوان والوادي» تصل لأوروبا و«السلطاني والجاف» الأكثر طلبا

المخلل البيتي هواية مربحة لربات البيوت و«المعصفر» الأعلى مبيعا

«هنخس في رمضان».. شباب يتحدون سحر «الكنافة والقطايف» من أجل الوزن الصحي

من الحكم العطائية.. «من أشرقت بدايته.. أشرقت نهايته»

الصفحة الرابعة

الأقباط يحتفلون بـ«عيد القيامة» اليوم.. والبابا يعتذر عن عدم استقبال المهنئين بالمقر البابوي مراعاة لشهر «رمضان»

«تواضروس الثاني» يوجه رسالة بـ13 لغة لتهنئة أقباط المهجر يدعو فيها للتمسك بالعين الإيجابية.. ورؤساء الكنائس يصلون لـ«مصر» خلال القداسات ويحذرون من مخاطر الظلمة التي أدت لاشتعال الحروب والأزمات الاقتصادية ويدعون لاستخدام العقول في تكوين أخلاقيات الأخوّة والتسامح والتعايش

دراسة عن «التحالف الوطنى للعمل الأهلي»: يُعزّز الأمن الاقتصادي والاجتماعي

«الشبكة العربية للإعلام الرقمي»: إطلاق التحالف التزام أساسي من مصر بكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بـ«حقوق الإنسان».. ويعمل بصورة أساسية على توحيد جهود المؤسسات لتخفيف الأعباء عن الأوْلى بالرعاية.. ويقدم خدماته لتشمل الدعمين «النقدي والغذائي» والمستلزمات الدراسية

مصر تشارك في مباحثات الأمم المتحدة للإصلاحات الهيكلية ببنوك التنمية المتعددة

«المشاط»: زيادة التمويلات تُمكن الدول من خفض معدلات الفقر وتعزيز النمو

«عز»: نحرص على تنظيمها سنويا بمساعدة الشباب

«لمّ الشمل 7».. مائدة إفطار لـ1000 شخص بالمنصورة وعائدها يخصص للأعمال الخيرية

الصفحة الخامسة

القطاع المصرفي يتقدم بقوة على مؤشرات الشمول المالي

147% نمواً بنهاية عام 2022.. و42.3 مليون مواطن يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نصفهم تقريبا من السيدات.. وخبراء: بدعم من مبادرات «المركزي»

البنك الأهلي راعي كأس السوبر المصري لكرة القدم

بنك مصر راعي «اتحاد التنس» للعام الرابع

المصرف المتحد يكرم 186 مصرفيا متميزا للسنة الثالثة على التوالي

بنك قناة السويس «الأسرع نموا» في تمويل الشركات 2023

«إلكترولكس» تشارك في مبادرة «كل يوم حكاية» خلال شهر رمضان

قوافل البنك الزراعي تجوب 11 محافظة لتوزيع المساهمات الغذائية

الصفحة السادسة

تحت الوصاية يفجر غضب الأرامل: عفواً أيها القانون

حكايات من قلب معاناة السيدات على أبواب المجلس الحسبي: «كلنا حنان»

وفاة الزوج المفاجئة تضع الزوجة والأطفال القصر في مرمى نيران الطمع والمشكلات الأسرية.. وإحدى المتضررات: «كل همهم الورث»

«نادية»: كنت باروح بطولي للمحامين والمحاكم وباقضي المصالح وأهل جوزي واقفين بيتفرجوا من غير ما يساعدوني

صلاحيات «الحسبي»: يحمي حقوق القُصر بعد وفاة والدهم.. وقانون الوصاية عمره 100 سنة

يتكون من 5 أشخاص هم: النائب العام ورئيس النيابة الحسبية والمحامي العام الأول ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة

«عسكر»: صلاحيات نيابة الأسرة تكون في حالة وجود قاصر يمتلك نسبة من المال.. ومهمتهم مراقبة تصرفات الوصي

الصفحة السابعة

حقوقيات: القانون «كارثة».. والمرأة ليست ناقصة عقل أو فاقدة للأهلية

«أبوالقمصان»: القانون ينقل الولاية من الأب إلى الجد ولا يتنحّى عنها إلا بإذن المحكمة.. و«السعداوي»: حل مشكلة الولاية التعليمية بطلب من الحاضنة إلى رئيس محكمة الأسرة

«جواهر»: «تعديل قانون الأحوال الشخصية يُقلل معاناة الأمهات».. و«دينا»: «مابقاش أنا أربي وأعلّم وفي الآخر الجد أو العم يتحكم في ولاية أولادي»

قصص حقيقية لبطلات نجحن في عبور الأزمة: خدنا حقنا بطلوع الضرس

«رجاء»: زوجي فارق الحياة بعد فترة مرض قصيرة وأخذت الوصاية وتحملت مسؤولية 4 أطفال

«هناء»: أحد أفراد عائلة زوجي الراحل حاول أخذ الوصاية مني لكنني استطعت الانتصار عليه

ناقد فني: المسلسل صرخة لتغيير القوانين.. والتفاعل الجماهيري بداية عهد جديد لاستعادة الحقوق

منى زكي تقمّصت الدور بشكل محترف والسيناريو مكتوب بشكل جيد ومتماسك.. والدور الأساسي للفن أن يعرض الظواهر الموجودة في المجتمع

الولاية التعليمية

الولاية على الأموال

كيف تحصل الأم على الوصاية بعد وفاة الأب

الصفحة الثامنة

منة فضالي:

«تعبي مارحش هدر» بعد الإشادة بـ«جعفر العمدة».. ودوري في «سره الباتع» أرهقني نفسيا

أبكيت خالد يوسف في مشهد استشهاد زوجي «قال لي إنتى تاني أهم ممثلة عندي بعد منة شلبي»

مسلسلات النصف الثاني من موسم دراما رمضان: أعمال فنية مدهشة

ماجدة خير الله: «تحت الوصاية» به عناصر فنية شديدة التميز

طارق الشناوى: ثنائية أحمد السقا ومحمد فراج من عناصر تميز «حرب»