مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9.. هل تنتقم منى زكي من المعلم سيد؟

توقعات عديدة كشف عنها المتابعون فيما يتعلث بـ مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9، بعدما انتهت حلقة أمس، بتعرض منى زكي «حنان» لمؤامرة من قبل محمد عبد العظيم «المعلم سيد»، إذ منع بيع ألواح الثلوج لها وذلك باتفاقه مع تجار الثلوج، كي تتعرض بضاعتها للتلف وهو ما نجح فيه.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9

وتأتي التوقعات بشأن مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9، بعدما انتابت «حنان» حالة من الصدمة في الحلقة السابقة، التي تسببت في شعورها بالحزن والقهر، ولم تتمالك نفسها حتى عادت إلى منزلها، وانفعلت على طفلها «ياسين» لأول مرة، ومن ثم انهارت بالبكاء، لتنتهي الحلقة على هذا المشهد المأساوي.

ومع انتهاء الحلقة 8 من مسلسل تحت الوصاية بهذا المشهد، يتوقع المتابعون أن «حنان» ستسعى للانتقام من «المعلم سيد»، وذلك بمعاونة رشدي الشامي «الريس ربيع»، وصياديها المساعدين لها على مركب الصيد.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي مشوق، نحو أرملة تدعى «حنان» وتجسد دورها الفنانة منى زكي، التي تجد نفسها ضحية قسوة حماها الذي أصبح واصيًا على أموال أولادها قانونيًا، وفيما بعد بات يتحكم في كل ما يخص شؤون حياتهم بحجة أنه الواصي، ولا يعطيهم ما يكفيهم من أموال.

فتقرر الأرملة اصطحاب طفليها والسفر من الإسكندرية إلى دمياط، لإعادة تشغيل مركب الصيد الخاصة بزوجها الراحل، خفية، حتى تتمكن من توفير المال لأبنائها، وتنجح بالفعل في تغيير هوية المركب وتشغيلها مرة أخرى لكن تواجهها العديد من الصعوبات.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية كل من، منى زكي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، دياب، مها نصار، علي الطيب، خالد كمال، نهى عابدين، ثراء جبيل، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.