«حياة كريمة» تكرم صاحب مطعم.. «بيأكل اللي مش معاه فلوس مجانا»  

عرض برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة dmc، قصة مطعم يقدم الخير للجميع ولا يخرج أي زائر لمطعمه جائعا إن لم يكن لديه المال الكافي، وقال صاحب المطعم: «كلنا بنكمل بعض واللي معاه بياكل واللي مش معاه بياكل، والحمد لله بدأت بعربية فول على الرصيف».

عوض ربنا لفاعل الخير

وتابع صاحب المطعم: «أنا وإخواتي قررنا إن أي حد يدخل المطعم لازم ياكل ونجبر بخاطر كل اللي يجي، والحمد لله كل يوم بيجي لنا ناس يطلبوا ومنقدرش نقولهم لا وربنا بيكرمنا وبيعوضنا دائما».

سندوتشات الخير

وأضاف: «محددتش عدد معين من السندوتشات اللي بنطلعها لله، العدد مفتوح وبيوصل لـ 200 سندوتش، لكن ده لربنا وهو بيكرمنا وبيعوضنا وكفاية علينا دعوة الناس الحلوة، وهو ده العمل الصالح اللى منتظرينه في الآخرة».

أبطال حياة كريمة

وأهدى الإعلامي أيمن مصطفى صاحب المطعم ميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ مالي لمساعدة المطعم في زيادة عدد السندوتشات المقدمة مجانا لغير القادرين.