«حياة كريمة» تسدد ديون بائعة خردوات وتمنحها ميدالية الأبطال  

التقى برنامج «حياة كريمة» المذاع عبر قناة dmc، من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، بسيدة تبيع بعض الأدوات البسيطة كالخردوات في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة؛ للتعرف على حكايتها وسبب تواجدها بالشارع.

قصة كفاح من 15 سنة

وقالت السيدة: «أنا عمري 50 سنة وعندي 4 أبناء وبشتغل الشغلانة دي منذ 15 سنة، علشان أصرف على أبنائي وأنا تعبانة وعندي هموم كتير في الحياة».

وتابعت: «الشغلانة دي بتدخلي 100 جنيه في اليوم علشان أجيب أكل للعيال، وأنا باخد البضاعة من التجار وبعد ما أبيع أسدد فلوسي ليهم»، وأهدى أيمن مصطفى مقدم البرنامج السيدة 500 جنيه كنوع من المساهمة لها.

وفي موقف ينم عن الحب، أتت سيدة قعيدة للسيدة الأولى، وطلبت منها المساعدة وهو الأمر الذي تقبلته على الفور، ومنحت الأولى من المبلغ 300 جنيه، واكتفت هي بـ200 جنيه، وقالت لها: «خدي انتي 300 وأنا 200.. هو إحنا كنا عارفين إن حاجة هتيجي لينا»، ثم عبرت الثانية عن سعادتها وطلبت منها مسامحتها، وهو الأمر الذي تقبلته بائعة الخردوات بصدر رحب.

ميدالية أبطال حياة كريمة

وراقب أيمن مصطفى مقدم البرنامج، الموقف من بعيد، ثم أتى لبائعة الخردوات بعد مغادرة السيدة القعيدة، وسألها عن سر منح السيدة أكثر من نصف أموالها، وقالت: «قسمت أنا وهي.. اديتها اللي فيه النصيب وربنا يحنن علينا القلوب.. هو إحنا كنا عارفين حاجة هتيجي.. أنا ساعدتها علشان إحنا غلابة وبنحس ببعض.. ومش هندم على مساعدتها خالص.. ربنا هو اللي خلقنا وأنا فرحت إن أنا راضيتها».

وأهدى أيمن مصطفى، السيدة ميدالية أبطال حياة كريمة ومبلغ مالي قيمته 20 ألف جنيه لسداد ديونها التي أفصحت عن وجودها خلال الحلقة، وقالت السيدة لمقدم البرنامج باكية: «الحمد والشكر ليك يا رب هسدد ديوني».