الكشف على 1964 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية عن تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بيشة عامر، التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، التي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر

اشتملت القافلة الطبية على عدد 15 عيادة طبية في 13 تخصصا طبيا هي الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والعظام، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1964 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم.

تحويل 11 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات

وتم تحويل 11 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة ، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.