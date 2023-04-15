«حياة كريمة»: توزيع 8 آلاف كرتونة على الأسر الفقيرة بالمنشأة في سوهاج

وزعت حياة كريمة 8 آلاف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر استحقاقًا في مركز المنشأة، جنوب محافظة سوهاج، يأتي ذلك في دعم الأسر الفقيرة.

توزيع 8 آلاف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية

وقال «السيد محمد كمال»، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود دعم القيادة السياسية المستمرة لتوفير المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، وتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمواد الأساسية الأخرى.

تقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية

وأضاف «كمال» في تصريح لـ «الوطن» أن المؤسسة تعمل بشكل دائم على تقديم الدعم اللازم للأسر في جميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال توفير الأغذية والملابس والخدمات الأساسية الأخرى.

وأشار الدكتور «هشام الحداد»، منسق عام مؤسسة حياة كريمة إلى أن توزيع هذه الكراتين يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الرعاية اللازمة للأسر الفقيرة، وتخفيف العبء عن أكبر عدد ممكن من الأسر في شتى أنحاء المحافظة.

وأعرب متطوعي المؤسسة عن سعادتهم الكبيرة لتقديم المساعدة للأسر الفقيرة في سوهاج، وأكدوا أنهم سيستمرون في بذل الجهود لتوفير الدعم اللازم للأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلاد.