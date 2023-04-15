الكشف الطبي على 2735 مريضا في قافلتين ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قافلتين طبيتين، الأولى بقرية دار السلام التابعة لمركز بيلا، والثانية بقرية الفيروز التابعة لمركز الرياض، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

12 عيادة متنقلة للكشف على المرضى

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن كل قافلة بالقريتين ضمنت 12 عيادة بـ10 تخصصات طبية مختلفة «باطنة، مسالك، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، رمد، أمراض نساء، تنظيم أسرة، أسنان»، كما تم صرف الأدوية مجانا، موضحا أنه تردد على القافلتين خلال اليومين 2735 مواطنا.

الكشف على الأمراض المزمنة

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، شهدت القافلتان تردد كبير من أهالي القريتين خلال فعالياتهما بالقريتين على مدار يومين بكل قرية، للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، وأجريت 87 أشعة، كما شملت القافلة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة «الضغط والسكر» على 120 مواطنا خلال القافلتين، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ10 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لـ27 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.