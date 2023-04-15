الجمعية الفلكية الفلسطينية: الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 أبريل في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا.

الجمعية الفلكية الفلسطينية: الشمس ستغرب يوم الخميس في مدينة القدس الساعة 18:11 دقيقة

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الشمس تغرب يوم الخميس الموافق 20 أبريل في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11 دقيقة، بينما يغرب القمر في تمام الساعة 18:37 دقيقة، ويمكث 26 دقيقة، ويكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59 دقيقة.

من المتوقع رؤية الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية

وأضافت الجمعية الفلكية الفلسطينية : «بناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية، وبما أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية».

وتابعت الجمعية الفلكية الفلسطينية: «عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل وبذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، وسيكون هناك عدد قليل من الدول عيدها يوم السبت».