موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات وضوابطها

أيام قليلة تفصلنا عن مواعيد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات الذي حدده معهد البحوث الجيوفيزيقية وفقا للحسابات الفلكية يوم الجمعة 21 أبريل الجاري، ليكون شهر رمضان 29 يوما فقط.

ويهتم المسلمون بمعرفة موعد الصلاة للاستعداد لها فهي أول طقوس العيد، ونعرض في السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن و المحافظات مصر وعدد أيام الإجازة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات حددته هيئة المساحة المصرية ومجلس الوزراء، وفقا لحسابات معهد البحوث الجيوفيزيقية ولحسابات خطوط الطول والعرض ومساقط الظل بكل مدينة ومحافظة، والتي تختلف من مدينة لأخرى، خاصة مدن الشمال والجنوب تصل إلى 15 دقيقة، كما تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لأخرى بفارق دقائق أيضا.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023

وقد حدد مجلس الوزراء أيام إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام بـ4 أيام، فضلا عن وقفة العيد وتحرير سيناء الذي يلي العيد وبيانها كالتالي:

- يوم الخميس وقفة عيد الفطر المبارك 2023 ويوافق 20 أبريل.

- يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 ويوافق 21 أبريل.

- يوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2023 ويوافق 22 أبريل 2023.

- يوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك ويوافق 23 أبريل 2023.

- يوم الاثنين رابع أيام عيد الفطر المبارك 2023 ويوافق يوم 24 أبريل.

- يوم الثلاثاء 25 أبريل، إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

خريطة صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات

تنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات ليستعد الجميع للصلاة وإخبار بعضهم البعض للتجمع وأداء الصلاة معا، في صلة للرحم، وفقا لهيئة المساحة المصرية.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم الساعة 5:50 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف الساعة 5:49 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا الساعة 5:51 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مرسى مطروح الساعة 6:2 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية الساعة 5:42 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في ابو سمبل الساعة 5:54 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السلوم الساعة 6:10 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط الساعة 5:43 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في نويبع الساعة 5:35 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في حلايب الساعة 5:34 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في شلاتين الساعة 5:37 صباحًا

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أسيوط الساعة 5:51 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في قنا الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد الساعة 5:56 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج الساعة 5:49 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأقصر الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في كفر الشيخ الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السويس الساعة 5:42 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في العريش الساعة 5:36 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الطور الساعة 5:40 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحيرة الساعة 5:49 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في شرم الشيخ الساعة 5:38 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في طابا الساعة 5:33 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سانت كاترين الساعة 5:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أسوان 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحر الأحمر الساعة 5:40 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنوفية الساعة 5:48 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الغربية الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدقهلية الساعة 5:46 صباحًا.

تجهيزات صلاة عيد الفطر 2023

تجهيزات عديدة لعيد الفطر المبارك حددتها مديريات الأوقاف بالمحافظات حيث سيجري الصلاة في المساجد الرئيسية والساحات التي تم تجهيزها وتنظيفها وتعقيمها استعدادا لصلاة عيد الفطر المبارك التى يجتمع بها المواطنون كل عام.

ضوابط صلاة عيد الفطر 2023

كما حددت مديريات الأوقاف بكل محافظة في بيان لها عن ضوابط صلاة عيد الفطر 2023 بالمحافظات ومن بينها الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم استخدم الألعاب النارية وفتح المساجد قبل موعد الصلاة مع مراعاة ضوابط اصطحاب الأطفال لأداء الصلاة وعدم حرمانهم من فرحة وبهجة صلاة العيد التى تجتمع بها العائلة معا.