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موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات وضوابطها

كتب:

شيماء دراز
08:34 م | السبت 15 أبريل 2023
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات

أيام قليلة تفصلنا عن مواعيد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات الذي حدده معهد البحوث الجيوفيزيقية وفقا للحسابات الفلكية يوم الجمعة 21 أبريل الجاري، ليكون شهر رمضان 29 يوما فقط.

ويهتم المسلمون بمعرفة موعد الصلاة للاستعداد لها فهي أول طقوس العيد، ونعرض في السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن و المحافظات مصر وعدد أيام الإجازة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات حددته هيئة المساحة المصرية ومجلس الوزراء، وفقا لحسابات معهد البحوث الجيوفيزيقية ولحسابات خطوط الطول والعرض ومساقط الظل بكل مدينة ومحافظة، والتي تختلف من مدينة لأخرى، خاصة مدن الشمال والجنوب تصل إلى 15 دقيقة، كما تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لأخرى بفارق دقائق أيضا.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023

وقد حدد مجلس الوزراء أيام إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام بـ4 أيام، فضلا عن وقفة العيد وتحرير سيناء الذي يلي العيد وبيانها كالتالي:

- يوم الخميس وقفة عيد الفطر المبارك 2023 ويوافق 20 أبريل.

- يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 ويوافق 21 أبريل.

- يوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2023 ويوافق 22 أبريل 2023.

- يوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك ويوافق 23 أبريل 2023.

- يوم الاثنين رابع أيام عيد الفطر المبارك 2023 ويوافق يوم 24 أبريل.

- يوم الثلاثاء 25 أبريل، إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

 

خريطة صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات

تنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات ليستعد الجميع للصلاة وإخبار بعضهم البعض للتجمع وأداء الصلاة معا، في صلة للرحم، وفقا لهيئة المساحة المصرية.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة الساعة 5:47 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الجيزة الساعة 5:47 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023  في الفيوم  الساعة 5:50 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023  في بني سويف  الساعة 5:49 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا الساعة 5:51 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مرسى مطروح  الساعة 6:2 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية  الساعة 5:42 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في ابو سمبل  الساعة 5:54 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السلوم  الساعة 6:10 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دمياط  الساعة 5:43 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في نويبع  الساعة 5:35 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في حلايب  الساعة 5:34 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في شلاتين  الساعة 5:37 صباحًا

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أسيوط  الساعة 5:51 صباحًا.

 -موعد صلاة عيد الفطر 2023  في قنا  الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد  الساعة 5:56 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج  الساعة 5:49 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأقصر  الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في كفر الشيخ  الساعة 5:47 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السويس  الساعة 5:42 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في العريش  الساعة 5:36 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023  في الطور  الساعة 5:40 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحيرة  الساعة 5:49 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في شرم الشيخ  الساعة 5:38 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في طابا  الساعة 5:33 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سانت كاترين  الساعة 5:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023  في أسوان   5:47 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحر الأحمر  الساعة 5:40 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023  في القليوبية  الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنوفية  الساعة 5:48 صباحًا. 

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية  الساعة 5:46 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بورسعيد  الساعة 5:42 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الغربية  الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدقهلية  الساعة 5:46 صباحًا. 

 

تجهيزات صلاة عيد الفطر 2023

تجهيزات عديدة لعيد الفطر المبارك حددتها مديريات الأوقاف بالمحافظات حيث سيجري الصلاة في المساجد الرئيسية والساحات التي تم تجهيزها وتنظيفها وتعقيمها استعدادا لصلاة عيد الفطر المبارك التى يجتمع بها المواطنون كل عام.

 

ضوابط صلاة عيد الفطر 2023 

كما حددت مديريات الأوقاف بكل محافظة في بيان لها عن ضوابط صلاة عيد الفطر 2023 بالمحافظات ومن بينها الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم استخدم الألعاب النارية وفتح المساجد قبل موعد الصلاة مع مراعاة ضوابط اصطحاب الأطفال لأداء الصلاة وعدم حرمانهم من فرحة وبهجة صلاة العيد التى تجتمع بها العائلة معا.

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بقلم شيماء دراز