أجمل مكان فسحة في عيد الفطر 2023 ببني سويف وبأقل التكاليف

يستعد أهالي محافظة بني سويف للاحتفال بعيد الفطر المبارك 2023، وفي إطار ذلك نستعرض أجمل مكان فسحة في عيد الفطر 2023 ببني سويف، يمكن للأهالي التنزه به والاستمتاع بعيد الفطر، حيث يعد كورنيش النيل والممشى السياحي وحديقة الحيوان أهم الأماكن التي يقصدها الأهالي خلال عيد الفطر المبارك.

أجمل مكان فسحة في عيد الفطر 2023 ببني سويف

وخلال التقرير التالي نستعرض أجمل مكان فسحة في عيد الفطر 2023 ببني سويف، وأهمها كورنيش النيل والممشى السياحي بمدينة بني سويف، وكذلك حديقة الحيوان.

الممشى السياحي أجمل مكان فسحة في عيد الفطر 2023 ببني سويف

ويعد كورنيش النيل والممشى السياحي أجمل مكان فسحة في عيد الفطر 2023 ببني سويف، وبالمجان تمامًا أمام المواطنين، والذي بلغ تطويرهما أكثر من 200 مليون جنيه، الدخول مجانًا أمام المواطنين، منذ افتتاحه، ويمكن للأهالي التنزه داخل والاستمتاع بالمناظر الخلابة لنهر النيل، والممشى السياحي، في ظل وجود حديقة للأطفال تحتوي على عدد من الألعاب التي يمكن للأطفال استغلالها اثناء تواجدهم للتنزه مع أسرهم.

حديقة أجمل مكان فسحة في عيد الفطر 2023 ببني سويف

وتُعد حديقة الحيوان أجمل مكان فسحة في عيد الفطر 2023 ببني سويف، حيث تبلغ تذكرة الدخول 5 جنيهات، ويمكن للأسرة السويفية الاستمتاع بالحديقة ومشاهدة الحيوانات داخلها على مدار يوم كامل من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء.

كما يمكن مشاهدة الحيوانات داخل الحديقة سواء الأسود أو فرس النهر أو القرود أو مجموعة الثعابين، وغيرها من الحيوانات التي تجذب الأهالي خلال فترات الإجازة أو الاحتفال بالأعياد.