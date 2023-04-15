«المهن السينمائية» تشكر أسرة مسلسل الكتيبة 101: تميز وإبداع متفرد

قدمت نقابة المهن السينمائية الشكر لأسرة مسلسل الكتيبة 101 للمجهود الكبير الذي قدموه طيلة حلقات عرض المسلسل مع المخرج محمد سلامة.

وقالت النقابة في بيان: «فريق عمل مسلسل الكتيبة 101، تبذلون الجهد والعرق ليل نهار تواجهون الصعاب من أجل تحقيق معادلة النجاح والتفوق إبداعات بأنامل حريرية شكَّلت فسيفساء ذابت عشقا في مشاهد تراصت مع بعضها البعض، انعكست صور متحركة بألوان زاهية ديكورات إضاءة ظل ونور وفنانون أداء راق، وحس مرهف بتوجيهات مايسترو واع».

النقابة: فريق الكتيبة 101 جنود يحملون آلياتهم ويحققون انتصارات

وأضاف البيان: «جنود تحملون آلياتكم تحققون انتصارات وتميزا إبداعيا متفردا، باقة من الزهور تشتم رائحتها من خلال الرؤية البصرية التي تحاكي الواقع الذى نعيشه ونتجاوز بهامش من التوقعات المستقبلية توليف ومزج الصوت والصورة موسيقى تهدد الروح».