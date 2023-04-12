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الصحفي إمام أحمد يروي شهادته عن الحرب ضد التكفيريين في الحلقة الأخيرة من الكتيبة 101

كتب:

أحمد حامد دياب
06:53 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
إمام أحمد إمام

إمام أحمد إمام

كشف الكاتب الصحفي إمام أحمد رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»، أسباب طول أمد الفترة التي استغرقتها القوات المسلحة في القضاء على التكفيريين، لافتًا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى الحرص الشديد من الدولة المصرية على أرواح المدنيين.

التعامل شديد الحرص كان يصل للمواطن ويعيه

أوضح خلال شهادته في الحلقة الوثائقية لمسلسل الكتيبة 101 الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هذا التعامل شديد الحرص، كان يصل للمواطن وكان يعيه.

وتحدث إمام أحمد، عن الانفاق التي كان يستخدمها الإرهابيين، مشيرًا إلى أن أحد القادة وصفها بأنها حياة شبحية متكاملة تحت الأرض.

وتابع: «نسمع في بعض الأشعار والأغاني أن شهيد بيسلم شهيد، ودي مش مجرد غنوة أو كلام بيتقال، دي حقيقة، وكانت موجودة في شمال سيناء، في 29 يناير 2015 استشهد العميد السيد أحمد فوزي وكان قريب من ضباطه وجنوده»، لافتًا إلى أنه تحدث مع أحد المواطنين في العريش، وقال له إنهم كانوا يعتبروا العميد السيد أحمد فوزي بمثابة الأخ الأكبر لهم.

عمليات الجيش كانت ترفع الروح المعنوية للمقاتلين 

وأكد إمام أحمد، أن العمليات التي كان يقوم بها الجيش، كانت ترفع الروح المعنوية للمقاتلين والجنود المصريين، وتزيدهم حماسة لأداء الدور الموجودين لأجله.

وتابع: «أحد المجندين تحدثت إليه، وقالي برة فيه أيرون مان وسوبر مان وشخصيات خارقة للطبيعة، لكن هنا فيه البطل محمد هارون القائد والملهم».

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