كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى وجود أجواء ربيعية خلال أول أيام العيد المتوقع وفق الحسابات الفلكية أن يكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وبالتحديد طقس الجمعة سيكون في المعدلات الطبيعية حيث تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية خلال فترات النهار، وتسود أجواء ربيعية باردة مائلة للبرودة ليلا في معظم مناطق الجمهورية.

حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الفطر

ومن الظواهر الجوية المتوقعة أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة، تكون شبورة مائية في فترة الصباح الباكر على أغلب الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة الجمعة أول أيام عيد الفطر

القاهرة والوجه البحري العظمى 28 الصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية العظمى 24 الصغرى 14 درجة مئوية

جنوب سيناء العظمى 31 الصغرى 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد العظمي 36 الصغرى 22 درجة مئوية.