حالة الطقس غدا في المحافظات.. ظاهرة تضرب القاهرة وتحذير من الشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، كما تؤثر ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وذكر البيان أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد أيضا نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية التي بلغت سرعتها 32 كيلو مترا في الساعة، وسجلت العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة مع طقس مشمس.

الظواهر الجوية المتوقعة في حالة الطقس غدا

وتشهد محافظات الوجه البحري ومدن القناة تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية وطقسا دافئا نهارا باردا ليلاً، وسجلت العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد، إذ يسود طقس مشمس وسجلت العظمى في البحر الأحمر 30 درجة والصغرى 20 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

تحذير أثناء القيادة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر نظرا لحجب الرؤية الأفقية نظرا لتكون الشبورة.

وعن ارتفاع الأمواج تكون خفيفة إلى معتدلة يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها أيضا إلى 1.5 متر