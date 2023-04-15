حالة الطقس الآن.. ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة الكبرى تسجل 21 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على كل الأنحاء، ليكون الطقس اليوم مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئا على السواحل الشماليه الغربية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربيه، موضحة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 21 مئوية.

درجات الحرارة الآن

وعن درجات الحرارة العظمي المتوقعة الآن فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 29 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 32 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

ويكون موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة في منتصف الأسبوع الجاري، حيث تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى لـ33 مئوية، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وفقًا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أكدت ارتفاع درجات الحرارة خلال إجازة عيد الفطر، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخفيفة في النهار.