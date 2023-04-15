حالة الطقس غدا في المحافظات.. تحذير من ظاهرتين

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات تكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مع تأثير ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق، وحذرت الأرصاد الجوية من الظاهرتين إذ تعملان على حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد حالة الطقس غدا في المحافظات تكوّن الغيوم الجزئية على جميع المحافظات فيما عدا جنوب الصعيد والذي يشهد طقسا مشمسا نهاراً دافئا ليلاً.

وعن حالة الطقس غدا في القاهرة الكبرى يكون دافئا نهارا غائما جزئيا وسجلت العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وبلغت سرعة الرياح 26 كيلومترا في الساعة.

تحذير من طقس المحافظات غدًا الأحد

وتشهد محافظات الوجه البحري غدا الأحد تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر مع تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم وسجلت العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

وتنشط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح»، إذ سجلت سرعتها 30 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

وتشهد محافظات جنوب الصعيد طقسا معتدل الحرارة نهارا دافئا ليلاً وسجلت العظمى 36 درجة مئوية وبلغت الصغرى 20 درجة وسجلت سرعة الرياح 16 كيلومترا في الساعة.

وتشهد محافظات شمال الصعيد تكون الشبورة والغيوم الجزئية وسجلت العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وبلغت سرعة الرياح 24 كيلومترا في الساعة.