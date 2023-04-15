بدء تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس ضمن طقوس قداس العيد

بدأت تمثيلية قيامة المسيح وهي واحدة من أهم طقوس قداس عيد القيامة المجيد، حيث تم إطفاء انور الكنيسة المرقسية مع ترديد الشمامسة والخدام، وحمل الشموع المضيئة.

تمثيلية القيامة

ثم قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية حنوط - بخور كنسي- على أيقونة قيام المسيح.

وتمثيلية عيد القيامة عبارة عن حوار يدور بين الشماس من خارج الهيكل ويردد 3 مرات: افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية، ومع نهاية المرة الثالثة يقال: ليدخل ملك المجد.

ليرد الكاهن «البابا تواضروس» من داخل الهيكل اخريستوس آنستي ليرد الشماس اليسوس آنستي 3 مرات، ثم يردد: المسيح قام ليرد عليه بالحقيقة.

طقس تمثيلية القيامة

ويتم قرع الجرس بقوة كرمز لقرع حجر القبر، مع ترديد افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد، ثم يسأله كبير الكهنة من الداخل بقوله: من هو ملك المجد؟، فيجيبه بقوله: الرب العزيز القوى الجبار القاهر فى الحروب هو ملك المجد، ثم يقتحم الباب بقوة فيفتح وتضاء الشموع والأنوار، ويبدأ الشعب التهليل والزغاريط فرحا بقيامة المسيح من بين الأموات.