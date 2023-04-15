وزير الخارجية يتابع مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للأمن الأوضاع بالسودان

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالا مساء اليوم السبت، من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية؛ للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان.

وحرص وزير الخارجية على اطلاع المسؤول الأوروبي على الجهود التي تبذلها مصر منذ بداية اندلاع الأزمة لوقف العنف الدائر، ودعوتها لجميع الأطراف لضبط النفس ووضع حد للمواجهات المسلحة، حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بحسب صفحة الوزارة على «فيس بوك»، بأن جوزيب بوريل أكد خلال الاتصال دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذه الجهود، والحرص على التنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة للعمل على وقف العمليات العسكرية الجارية في السودان وتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.