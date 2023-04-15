مسلسل جت سليمة الحلقة 9.. دنيا سمير غانم تدخل مملكة الورود

أحداث كوميدية شهدتها الحلقات السابقة من مسلسل جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم نالت إعجاب واهتمام الجمهور؛ لذا ازدادت الرغبة في متابعة مسلسل جت سليمة الحلقة التاسعة على CBC، للاستمتاع بسلسلة الأحداث التي تسلي أوقاتهم طوال الشهر.

مسلسل جت سليمة الحلقة 9

بدأت أحداث الحلقة الـ9 من مسلسل جت سليمة بحصول سليمة التي تقوم بدورها دنيا سمير غانم على الوردة الذهبية من الأقزام، حتى تقدمها إلى مملكة الورود لتتمكن من الدخول، الإ إن هناك مشكلة أن المملكة تقتصر على النساء فقط، فكيف سيدخل موكوس الذي يؤدي دوره محمد سلام؟، إلى أن وجدوا حيلة وهي التنكر بزي إمرأة حتى يتمكن من الدخول وأصبح اسمه «ياسمينة» لتثير مملكة الورود دهشته لخلوها من الرجال.

تمكنت سليمة برفقة موكوس الدخول إلى مملكة الورود، بعد أن أحضرت الهدية، لمقابلة سيدة الأنوف التي تجسد شخصيتها الفنانة سلوى خطاب، لتندهش سليمة من سبب تسميتها، لتطل عليهم سيدة ذات أنف طويلة، يصطف الجميع لاستقبالها بالدف والطبول، لتقديم الهدايا لها من أجل تحقيق طلباتهم، فتحاول جميع الفتيات كسب رضاها والفرار من عقابها في حالة لم تعجبها الهدية.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 9

تقدمت سليمة وأعطتها الوردة الذهبية التي حازت على إعجابها كثيرا، وأمرت باستضافتهما داخل المملكة، حتى تلتقي بهم في المساء لمعرفة طلبهما، إذ ترغب سليمة في العمل داخل المملكة ماكيير، فتوافق سيدة الأنوف على طلبها.

يحاول الملك طمعان العثور على سليمة وموكوس بعد دخولهما إلى منزل الأقزام، فيرسل سلقط وملقط لمعرفة أين هما، بينما تحاول سليمة كشف سر سيدة الأنوف.

قصة مسلسل جت سليمة

تدور أحداث المسلسل حول «سليمة» التي تدخل في مغامرة جديدة بعد قراءتها أحد الكتب، عملت على نقلها إلى حقبة زمنية مختلفة، إذ وجدت نفسها داخل أرض النعام التي تحاول فيه العثور على شقيقها عمر بعد ما اختفى فور وصولهم إلى هذا المكان، وذلك بعد لقائها بـموكوس الذي يساعدها في العثور عليه، إذ تعمل سليمة محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

ومن المنتظر أن تعرض قناة CBC الحلقة الخامسة من مسلسل جت سليمة، الذي تلعب بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.