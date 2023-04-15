السفارة الهندية بالخرطوم تحث مواطنيها على تأجيل سفرهم للسودان

حثت السفارة الهندية لدى الخرطوم، اليوم السبت مواطنيها، على تأجيل خططهم للسفر إلى السودان، بسبب تطورات الأوضاع الراهنة هناك.

تدوينة سفارة الهند لدى الخرطوم

وذكرت السفارة الهندية - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أنه يتعين على الهنود الذين يخططون للسفر إلى السودان تعليق خططهم وتأجيل سفرهم فى الوقت الراهن.

السفارة تناشد مواطنيها بالتحلي بالهدوء

وناشدت السفارة الهندية لدى الخرطوم مواطنيها التحلي بالهدوء وانتظار صدور أي تعليمات أو إرشادات جديدة فيما يتعلق بمسألة سفرهم للسودان، وذلك حرصاً على ضمان سلامتهم فى ضوء تطورات الأحداث هناك.