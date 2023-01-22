رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني لقناة القاهرة الإخبارية: الخرطوم تمر بأزمة سياسية عميقة

قال يوسف محمد زين، رئيس الحزب الوطني الاتحادي، إن السودان يمر بفترة بأزمة سياسية عميقة مؤثرة على كل مناحي الحياة، سواء الاقتصادي أو السياسي أو الأمني أو الاجتماعي، والحياة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، لذلك كثرت المساعي والمبادرات للخروج من هذه الأزمة، لكن للأسف إلى الآن لم نصل للتوافق المعقول الذي يخرجنا جميعا من هذه الأزمة.

الاتفاق الإطاري عملية منقوصة

أضاف «زين»، خلال حوار خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن المسعى الآن الجاري في الاتفاق الإطاري الذي جرى الاتفاق عليه في 5 ديسمبر الماضي، هو عملية في الطريق الصحيح، لكنها منقوصة تماما إذ أنها تقف على رجل واحدة.

وأشار إلى أن النوايا صحيحة في أن الأطراف تصل لحلول، لكن الكيفية التي تمت بها في المجلس المركزي للحرية والتغيير مع القوى العسكرية مع الرباعية مع الآلية الثلاثية، أهملت أهم جانب، وهو القوى السياسية الفاعلة في المشهد.

المجلس المركزي لا يمثل سوى 15% من المكونات

تابع: «ابتدأت الثورة ووقعت على إعلان الحرية والتغيير وأخذت اسمها كان ذلك في 1- 1- 2019، وما يسمى المجلس المركزي الآن، لا يمثل 10 أو 15% من هذا المكون، هذا هو الذي وقع الاتفاق الاطاري لذلك أكثر من 80% هم خارج المشهد وبالتالي العملية بشكلها الحالي لم تصل للغايات المطلوبة».