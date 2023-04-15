يبحث الجميع عن موعد عيد الفطر 2023 في العراق في ظل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم المبارك، حيث من المنتظر أن يكون عيد الفطر المبارك الجمعة المقبل أو السبت وهذا يتوقف على رؤية هلال شهر شوال.

موعد عيد الفطر 2023 في العراق

ويتساءل الأشخاص عن موعد عيد الفطر 2023 في العراق من أجل معرفة مواعيد الإجازات التي سيحصل عليها الأفراد وكذلك الاستعداد لزيارة الأهل والأقارب في ظل هذه الأيام التي ينتظرها المسلمون من كل عام، وستكون إجازة عيد الفطر المبارك في جمهورية العراق 4 أيام متتابعة.

ويأتي الإعلان عن موعد عيد الفطر 2023 في العراق بعد رؤية هلال شهر شوال الشهر العاشر في السنة الهجرية والذي يأتي عقب شهر رمضان مباشرة، ويحتفل المسلمون بعيدين هما عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، ويتلهف الأشخاص لمعرفة موعد العيد من أجل معرفة صلاة عيد الفطر المبارك وكذلك الاحتفال بعدة مظاهر عن طريق تناول حلويات الكعك والبسكويت والحصول على صور تذكارية من الأسرة والعائلة والأصدقاء، وبحسب الحسابات الفلكية فإن عيد الفطر سيكون في العراق الجمعة 20 أبريل، وستبدأ إجازة عيد الفطر 2023 في العراق للموظفين في القطاعين العام والخاص من الجمعة 21 أبريل الجاري حتى صباح الاثنين 24 .