الصوفية بجنوب الشيخ زويد يحتفلون بالعشر الأواخر من شهر رمضان

احتفلت الطريقة الصوفية العلاوية الشاذلية الدرقاوية بشمال سيناء، بالعشر الأواخر من شهر رمضان، وليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم.

وقال الدكتور خالد زايد، أحد أبناء الطريقة الصوفية بالجورة جنوب الشيخ زويد، لـ«الوطن»، إن الاحتفال يُقام بشكل سنوي في هذا التوقيت من كل عام، ويتجمع فيه الأحباب والمريدون من جميع الزوايا، سواء في الظهير أو الجورة وشيبانة والشيخ زويد والعريش وبئر العبد والمحافظات الأخرى، وأيضا تتم دعوة الجميع من الأهالي لحضور الاحتفالية وتناول طعام الإفطار الجماعي.

مراسم الاحتفال بالعشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

وأضاف «زايد» أنه يتم فيه قراءة القرآن، والأوراد، وذكر الله بما يسمى الحضرة، والاستماع إلى الشبل الجديد، الذي يتم تدريسه ليكون حافظا للقرآن الكريم والأحاديث والأوراد الصوفية والذكر، وتسلم بنهاية الاحتفالية جوائز المتميزين للنشء الصغير من أبناء الطريقة.

قال الشيخ عرفات خضر شيخ الطريقة الصوفية العلاوية، لـ«الوطن»، إن الاحتفالية أقيمت في زاوية الجورة، وهي أم الزوايا، وبها أكبر عدد من المريدين من أبناء الطريقة الشاذلية العلوية.

التصوف منهج سلوك وحب في الله

وأضاف شيخ الطريقة أن منهج التصوف منهج سلوك، احترام الصغير للكبير، وعطف الكبير على الصغير، والحب في الله، والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع، ويتم تدريب الأطفال في الزوايا على تعاليم الإسلام الصحيحة والحب في الله، وعدم الانجراف نحو المزلات والبغض والكره، والعمل على ضرورة أن يكون الشاب حافظا لكتاب الله، وتفسيره والأحاديث الصحيحة، ودراسة الكتب والتفاسير الدينية لكبار علماء الأزهر الشريف، وسادات الطرق الصوفية والمحبين.

تم تسليم في نهاية الاحتفالية ما يقرب من 43 شبلا من أشبال الزاوية شهادات تقدير وجوائز على الحفظ والالتزام، وأيضا تم تسليم 8 من الشباب الصغير جوائز لحفظ أجزاء من القرآن الكريم، وشخص من الشباب الصغير لحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات الصحيحة.