حرصت الحكومة المصرية على تحديد مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر 2023، وبما ذلك الكافيهات، والمولات، والورش، والمطاعم، ووفقًا للدور الخدمي الذي تقدمه بوابة «الوطن» نستعرض السياق التالي، مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر 2023.

مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر 2023

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تستمر مواعيد تشغيل المحلات في إجازة عيد الفطر 2023، كما هي مثل مواعيد شهر رمضان المبارك من نفس العام، وهي أن تفتح المحلات والمقاهي والمطاعم حتى الساعة الثانية صباحا، ولكن مواعيد عمل الورش تختلف فهي تعمل حتى العاشرة مساء، بجانب استثاء الأنشطة التجارية التي تخدم المواطنين مثل الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز وأسوا الفاكهة والخضار، فهولاء على مدار الـ 24 ساعة.

مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر 2023

وتمت موافقة رئاسة مجلس الوزراء، على مشروع قرار اللواء هشام آمنة وزير الدولة لشؤون التنمية المحلية، بشأن مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر المبارك 2023، وخلال شهر رمضان، وذلك بهدف مراعاة طبيعة عمل الأنشطة التي ذُكرت والإقبال عليها.

قانون المحال العامة

وتواصل وزارة التنمية المحلية، عن كثب متابعة تطبيق قانون المحال العامة، موضحة أنه يوجد مراكز إصدار تراخيص في المدن والأحياء المختلفة، بهدف تلقي طلبات التراخيص، لكي يتم دمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة، والتعايش معه في شكل ونطاق الرسمي، واستخراج الرخصة المطلوبة في وقت محدد.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن تعامل المحلات والمطاعم والكافيهات وكل الأنشطة التي تسعى للترخيص، أن تكون مع جهة واحدة، لعدم حدوث أي خطأ أو لغط، وهذا يأتي في نطاق التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص، مشيرة إلى أن السداد يكون على مرة واحدة، فهي وفق القانون تتراوح من 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه.