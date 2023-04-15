هاني عادل لـ«أنا والقناع»: لم أسخر من محمد رمضان.. بيتعامل كويس وكنت بهزر معاه

تحدث الفنان هاني عادل، عن حقيقة ما نُسب إليه بشأن السخرية من الفنان محمد رمضان، عندما التقط صورة في سيارة تشبه إحدى سياراته وقال إنه «نمبر وان».

وقال «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على فضائية «الحياة»: «هذه الصورة كانت منذ سنوات، كنت في فورملا وان والتقطت صورة بجوار السيارة»

هاني عادل: أنا أحب محمد رمضان

وواصل: «أنا أحب محمد رمضان، بيسلم عليّ كويس وبيتعامل معايا كويس، وعموما أنا كنت بهزر ومكنش في أي سخرية، وأحب أشتغل معاه لو ليّ دور كويس وهضيف حاجة.. ليه لأ؟».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.