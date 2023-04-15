أسعار كعك العيد 2023 في دمياط بتخفيضات 30%

تتاح أسعار كعك العيد 2023 في دمياط لجميع المواطنين أرخص من الأسواق في منافذ ومحلات جملة، للتسيسير على أهالي دمياط لشراء الكحك والذي يعد من الأكلات الشعبية التي لا غني عنها ف «عيد الفطر»، حيث يقبل المواطنون على شراء وتناول الكحك بجميع أنواعة من الكحك العادي والبسكويت والغريبة وغيرها من الأصناف الأخرى، مع المشروبات الساخنة والباردة، للاستمتاع به في أجواء العيد.

أسعار كعك العيد 2023 في دمياط

أسعار كعك العيد 2023 في دمياط أعلنت عنها المحلات التجارية الكبري التي تبيع بالجملة في محافظة دمياط عن تخفيضات متميزة حسب وليد الشناوي المدير التنفيذي للغرفة التجارية بدمياط تخفيفا وتسهيلا على كاهل المواطنين، وجرى إطلاق مبادرة لكحك العيد في دمياط وتباع في منافذ التموين ومعارض أهلا رمضان بنسبة تصل إلى أكثر من 30% عن الأسواق ومحلات القطاعي في مراكز ومدن دمياط.

أسعار كعك العيد 2023 في دمياط بعد التخفيضات

وتقدم «الوطن» خلال التقرير الجاري أسعار كعك العيد 2023 في دمياط بعد التخفيضات بمختلف أنواعها لهذا العام في جميع المنافذ والمعارض بنطاق المحافظة وهي كالتالي:

- كحك العيد 2023 بأنواعه سادة، وعجوة، وملبن 50 جنيها الكيلو بدلا من 65 جنيها.

- صنف الغريبة 60 جنيها بدلا من 70 جنيها.

- البسكويت 55 جنيها بدلا من 65 جنيها.

- البيتي فور 60 جنيها بدلا من 75 جنيها.

- لقمة صفراء «محوجة» 55 جنيها بدلا من 70 جنيها.

- شوكولاتة 60 جنيها بدلا من 75 جنيها.

كحك العيد والسلع الغذائية

وأكد المدير التنفيذي للغرفة التجارية في محافظة دمياط على متابعة جميع معارض أهلا رمضان في مراكز المحافظة من خلال الغرفة بالإشتراك مع مديرية التموين بدمياط وتوافر كحك العيد بها بجانب السلع الأساسسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والسمن والمكرونات والبقوليات المختلفة من الفور والعدس والفاصوليا واللوبيا والتموير والياميش بجميع أنواعه بجانب مكونات كحك العيد، فضلا عن منتجات الألبان وذلك لتوفير جميع السلع الغذائية المختلفة للمواطنين بأسعار أرخص من الأسواق وبجودة عالية وتحت رقابة تموينية بالتنسيق مع محافظة دمياط ووزارة التموين والجهات المعنية.