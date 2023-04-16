جهات أعلنت صرف منح للعاملين بمناسبة عيد الفطر.. منها نقابة المحامين

أصدرت عدد من الجهات قرارا بصرف منح استثنائية قبل عيد الفطر المبارك، منها نقابة المحامين والهيئة الوطنية للصحافة.

«الوطنية للصحافة» تقرر صرف حافز لجميع العاملين بمناسبة عيد الفطر

قررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صرف حافز شهري لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين – إداريين – عمال) بفئة مالية مقطوعة بقيمة 500 جنيه (خمسمائة جنيه) اعتباراً من راتب أبريل 2023، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي، بهدف تخفيض الأعباء عن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية في مواجهة الموجة التضخمية التي تجتاح جميع دول العالم، وجاء هذا القرار في اجتماع الهيئة يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل الجاري، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة باستثمار بعض الأصول المملوكة للمؤسسات، وإضافة بعض الأنشطة التي من شأنها زيادة إيراداتها.

نقابة المحامين تصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه، كما قرر تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وخبيرين اكتواريين، ومدير إدارة المعاشات، والمدير المالي؛ لدراسة زيادة المعاشات، على ضوء المركز المالي للنقابة.