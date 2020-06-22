القوى العاملة: 9.3 مليون جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء 

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء قامت بمتابعة صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .

وأوضح وزير القوي العاملة أن إجمالي المنحة الرئاسة التي تم صرفها في دفعتها الأولى بلغت 8 ملايين جنيه، فضلا عن مليون و366 ألف جنيه ، لنحو 2733 عاملا من المسجلين بوحدة العمالة بالمديرية وذلك خلال شهر مايو الماضى .

وأشار محمد عبد الرحمن مدير المديرية في تقريره الشهري للوزير إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار 15 ترخيص عمل للأجانب من 8 جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية.