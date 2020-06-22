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محمود مسلم

القوى العاملة: 9.3 مليون جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء 

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الوطن
10:56 ص | الإثنين 22 يونيو 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

 أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء قامت بمتابعة  صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)  بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .

وأوضح وزير القوي العاملة أن إجمالي المنحة الرئاسة التي تم صرفها في دفعتها الأولى بلغت 8 ملايين جنيه، فضلا عن  مليون و366 ألف جنيه ، لنحو 2733 عاملا  من المسجلين بوحدة العمالة بالمديرية وذلك خلال شهر مايو الماضى .

وأشار محمد عبد الرحمن  مدير المديرية في تقريره الشهري للوزير إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار 15 ترخيص عمل  للأجانب من 8 جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية.