مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. أحمد العوضي يسبق أنور الزيات في الانتقام

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 24، أحداثا مثيرة؛ إذ عرف جابر الكوماندا أن أنور الزيات سوف ينتقم منه فقرر أن يسبقه وهجم عليه، وقال له: «يا خسارة يا أنور باشا كان لك فضل عليا وضيعته»، وليرد أنور قائلا: «أنت كده كده ميت وجون ضحك عليك وهيخلص منك في أقرب فرصة».

مسلسل ضرب نار الحلقة 24

وتابع أنور خلال مسلسل ضرب نار الحلقة 24: «أنا حاسس أنك حتة مني وأنا أبوك ودايما فرحان بيك وأنت بتكبر بس مكنتش أتخيل أنك ترفع السلاح عليا، ولكن اعمل اللى أنت شايفه»، وينهي الكوماندا الحوار برصاصة يطلقها على أنور الزيات.

مسلسل ضرب نار الحلقة 24 من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، أحمد بدير، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 24

‎مسلسل ضرب نار الحلقة 24 يٌعرض على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، ويعُرض في العاشرة مساءً، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.