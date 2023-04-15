مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يفارق الحياة

بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 24، التي كان ينتظرها جمهور العمل الدرامي بشدة، خاصة بعد تصاعد الأحداث وخروج جابر الكوماندا من السجن، الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، إذ قضى 5 سنوات داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، إثر اتهامه في قضية إتجار بالأدوية المضروبة.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 24

بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار، بمشهد لمُهرة أبو الليل وهي تتلقى اتصالًا هاتفيًا، ليبلغها أحدهم بخبر وفاة شقيقها «طارق»، لتتوجه على الفور إلى المكان الذي وجدوا فيه جثمانه، ولم تصدق عينيها فور رؤيتها لجثمانه في الأرض، وانغمست في البكاء، قائلة: «قوم يا طارق، قوم هديك كل الفلوس اللي أنت عايزها، أنا مش هضايقك تاني، مش هسيبك ثانية، قوم يلا علشان خاطري، متسبنيش يا أخويا، شيلوه معايا يا جماعة هو كويس والله».

مسلسل ضرب نار

وكانت شهدت الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، إدمان طارق شقيق مُهرة أبو الليل المخدرات، الأمر الذي أودى به إلى الهلاك في النهاية، وأصبح جثة ملقاة في الشارع، وينتظر جمهور مسلسل ضرب نار، تصاعد الأحداث ومعرفة ما سيحدث في تفاصيل الحلقات القادمة من مشاهد انتقامية لجابر الكوماندا بعد خروجه من السجن.