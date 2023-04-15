موعد عيد الفطر 2023 في تونس.. وأشهر الأطعمة في أول يوم

بزيهم التقليدي المميز والحلويات التونسية التي يعشقها الكبير قبل الصغير، يبحث أهل تونس عن موعد عيد الفطر 2023 في تونس، الذي سيتم التجمع لرؤية الهلال الخاص به الخميس المقبل، وأوضحت الجهات الفلكية أن الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر 2023 في تونس.. وسبب انتظاره

يعود سبب انتظار الأفراد لمعرفة موعد عيد الفطر 2023 في تونس من أجل تجمع أفراد الأسرة لممارسة الطقوس والعادات الاجتماعية الدينية المختلفة إذ تنتشر موائد فطور لذيذة في أول يوم العيد بجو من المودة والرحمة والحب بين مختلف الأشخاص ويتحرك بعدها الأفراد من أجل صلاة عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر 2023 في تونس.. وتفاؤل بعادة معينة

وبعد معرفة أهل تونس موعد عيد الفطر 2023 في تونس يعمل الأفراد على تناول الإفطار في الأرض بسبب وجود اعتقاد لدى الأهالي بأن ذلك يجلب الراحة الجسدية والنفسية ويعد فأل خير، ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في تونس يوم الجمعة 21 أبريل، وتستمر حتى مساء الأحد 23 من الشهر نفسه.

أشهر الأطباق التونسية في عيد الفطر بتونس

تتنوع الأطباق الشهية في تونس للاحتفال بعيد الفطر المبارك وعلى رأسها طبق «الشرمولة» الذي يتم الإعداد له بمجرد دخول العشر الأواخر من شهر رمضان وتتكون هذه الأكلة اللذيذة من الزبيب والبصل وزيت الزيتون والبهارات، وتعمل ربات البيوت على إرساله للجيران من أجل التأكد من أن مذاق الطعام جيدا.