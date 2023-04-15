موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر وفقًا لمعهد البحوث الفلكية

بعد الدخول في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2023، يهتم العديد من المواطنين بموعد وقفة عيد الفطر 2023، فوفقًا للدور الخدمي الذي تحرص جريدة «الوطن» على تقديمه، نوافيكم في السطور التالية، بموعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر، وفقًا لما أوضحه المعهد القومي للبحوث الفلكي، وكذلك إجازة عيد الفطر المقررة رسميًا وفقًا لما أعلنه رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة القوى العاملة.

موعد وقفة عيد الفطر 2023

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد وقفة عيد الفطر 2023، يكون يوم الخميس الموافق يوم 29 من شهر رمضان الكريم هجريًا، أي يوم 20 من شهر أبريل الجاري لعام 2023.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن شهر رمضان المبارك للعام 2023 يأتي 29 يومًا، منوهًا بضرورة استطلاع هلال شهر شوال من قبل دار الإفتاء المصرية، للتأكيد على الموعد، لكي يتم الإعلان عن يوم وقفة عيد الفطر المبارك 2023.

إجازة عيد الفطر 2023

لذا فوفقًا للتواريخ، يكون أول أيام عيد الفطر المبارك للعام 2023، هو الجمعة الموافق يوم 21 من شهر أبريل الجاري.

جدول إجازة العيد 2023 رسميًا

سبق وأعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء تبدأ من يوم الخميس 21 أبريل حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، منوهًا بأنها إجازة مدفوعة للقطاعين العام والخاص.

- الخميس 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر 2023.

- الجمعة 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.

- السبت 22 أبريل ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

- الأحد 23 أبريل ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- الاثنين 24 أبريل إجازة ضمن عيد الفطر 2023.

- لثلاثاء 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازات باقي العام 2023

- عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023.

- عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

- ثورة 30 يونيو يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

- رأس السنة الهجرية الأربعاء يوم 19 يوليو 2023.

- عيد ثورة 23 يوليو يوم الأحد 23 يوليو 2023.

- المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

- عيد 6 أكتوبر يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.