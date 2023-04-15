استعدادات بمحيط كنائس بني سويف بمناسبة عيد القيامة المجيد

شهد محيط كنائس وأديرة بني سويف، مساء اليوم، استعدادات مكثفة تزامنا مع عيد القيامة المجيد، حيث كثفت الوحدات المحلية جهودها لرفع المخلفات، وتنظيف الشوارع، كذلك فرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة وغلق للشوارع المؤدية للكنائس والأديرة أمام حركة السيارات.

الأنبا جبريال يترأس قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف

ويترأس الأنبا جبريال أسقف بني سويف طقس صلوات قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية بني سويف، وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة ووسط حضور كبير من المواطنين من مختلف الأعمار والفئات.

الأنبا إسطفانوس يترأس قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف

كما يترأس الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، صلوات قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية مارجرجس بمدينة ببا، بمشاركة عدد من المواطنين والآباء الكهنة.

محافظ بني سويف يشارك بالحضور في قداس عيد القيامة

ومن المقرر أن يشهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صلوات قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية مارجرجس بمدينة ببا، ومطرانية بني سويف.

رفع درجة الاستعداد

ووجَّه محافظ بني سويف برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وأجهزتها وإداراتها النوعية ومراجعة الخدمات المعنية لتأمين الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأعدت محافظة بني سويف خطة لاستقبال عيد القيامة المجيد والاحتفالات على مستوى المحافظة والتي تضمَّنت رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وأجهزتها وإداراتها النوعية ومراجعة الخدمات المعنية لتأمين الكنائس.