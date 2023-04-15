مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24.. المرض يسيطر على زوجة الشافعي

كشفت الحلقة 24 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة النجم خالد النبوي عن تفاصيل جديدة من أحداث المسلسل، حيث تناولت حلقة اليوم مشهدا أظهر تغلب المرض على زوجة الإمام الشافعي «سماح السعيد» وبقاء حسنة «أروى جودة» بجوارها لمعالجتها ومحاولة تخفيف حدة المرض عنها.

مسلسل رسالة الامام الحلقة 24

كما سردت الحلقة 24 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي أحداثا جديدة حول مجريات الحكم في مصر آن ذاك حيث تولى السري-حمزة العيلي- حكم مصر «الفسطاط» بعد أن كشفت أحداث الحلقة الماضية عن استعداده لتولي ولاية مصر بعد أن قرأ عليه الجروى -نضال الشافعي-، خطاب أمير المؤمنين والذى جاء فيه: عرف خليفة المسلمين المأمون أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بكتابكم الذى أرسلتموه عن الأوضاع فى مصر وقد أمر خليفة المسلمين بأن يولى السري بن الحكم مصر وصلاتها وخراجها على أن يعم الأمان ويحق الحق وينصر المظلوم.

أحداث مسلسل رسالة الامام الحلقة 24

وكشفت الحلقة 24 من مسلسل رسالة الإمام عن خطة السري في حكم مصر حيث قام بإلقاء خطبة أمام العامة حملت رسائله بإقامة العدل والمساواة بين الناس.

ومن المنتظر أن تسرد الحلقة 25 من مسلسل رسالة الإمام استراتيجية الحكم الجديدة بالفسطاط عقب تولي السري حكم البلاد.