مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24.. كيف تعامل الشافعي مع المرأة في المجتمع؟

كشف الحلقة 24 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة النجم خالد النبوي طريقة تعامل الإمام الشافعي مع المرأة في المجتمع ومنحها حقوقها في الخروج من المنزل بهدف المقاصد الكريمة.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24

وسردت الحلقة 24 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي مشهد اصطحاب الإمام ابنتيه فاطمة وزينب وبرفقتهما إحدى الفتيات التى طلبت حضور جلسات العلم فى المسجد، وأكد الشافعي أن طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة ولا مانع من خروج النساء لتلقي العلم والدروس الدينية والحياتية التي من شأنها غرس القيم والسلوكيات الحميدة في المجتمع.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24

كما حرص الشافعي على النظام داخل المسجد وقام بتجليس النساء من خلف مجلس الرجال، وبدأ درسه بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ"، فى هذه الآية إيضاح من الله عزوجل، أن كل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى، وفي هذه الآية عام يراد به العام وفيها الخصوص أيضا أم العموم منها فى قوله تعالى: إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.

وكل نفس خُطبت بهذا فى زمن رسول الله مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل أم الخاص منها فى قوله تعالى «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» لأن التقوى لا تكون إلا على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بنى آدم دون سواهم، وحين أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصالح لم يفاضل بين الذكر والأنثى، وهذا مذكور فى كتاب الله فى كثيرٍ من آياته وبعد كتاب الله لا فصل ولا جدال.