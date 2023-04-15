مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24.. السُري يتولى حكم مصر

درات أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24، حول تطورات حكم مصر، إذ شهدت الحلقة اليوم تولي السري الذي يلعب دوره الفنان حمزة العيلي حكم مصر «الفسطاط»، بعد أن كشفت أحداث الحلقة الماضية، عن استعداده لتولي ولاية مصر، بعد أن قرأ عليه الجروى الذي يلعب دوره الفنان نضال الشافعي خطاب أمير المؤمنين والذى جاء فيه: عرف خليفة المسلمين المأمون أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بكتابكم الذى أرسلتموه عن الأوضاع فى مصر وقد أمر خليفة المسلمين بأن يولى السرى بن الحكم مصر وصلاتها وخراجها على أن يعم الأمان ويحق الحق وينصر المظلوم.

مسلسل رسالة الامام وتولي السري حكم مصر

وخلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24، ظهر السري الفسطاط ليعتلي حكم مصر، وخطب في العامة، مؤكدا خلال كلمته إلى أهالي الفسطاط أنه سيحكم بالعدل، وأن الأمر سيكون شورى بينهم، مشيرا إلى أن القوة تكمن في الجماعة.

حكم مصر

وتتابعت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24، حول حكم مصر، بعد أن دخل السري بيت الإمارة ودار حديث بينه وبين السري ليذكره بما وعده به من تولي قيادة الجيش والشرطة وبيت الخراج.

مسلسل رسالة الإمام

وكانت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، دارت حول امتداد إقامة هند في بيت السيدة نفيسة، وتضيق جمال الدين الحال على عمرو السكندري، بينما استمر الإمام في دروسه علمه بالمسجد، وبدأت غيره الفقهاء منه في الظهر.

رسالة الإمام

ويعرض مسلسل رسالة الإمام ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، على شاشات الشركة المتحدة، ويجسد بطولته الفنان القدير خالد النبوي، وعدد من ألمع النجوم، الفنانة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، حمزة العيلي، سلمى أبو ضيف، رامز أمير.