ضبط المتهم بالاستعراض بسلاح ناري على «فيس بوك»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك» لقيام أحد الأشخاص باستعراض سلاح نارى بالفيوم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً تعليقا مدعوما بمقطع فيديو لقيام أحد الأشخاص باستعراض سلاح نارى بحوزته بمحافظة الفيوم.

بالفحص والتعامل الفنى تبين قيام (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا والمحكوم فيها بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة»- مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم) بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على ( سلاح نارى"طبنجة" ) .. وبمواجهته إعترف بأنه ذات السلاح النارى الذى ظهر به بمقطع الفيديو .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.