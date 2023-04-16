إشادات بأداء ياسمين عبدالعزيز في مشهد وفاة شقيقها بمسلسل ضرب نار: وجعتني قلوبنا

أشادات عديدة نالتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز بسبب مشهد وفاة شقيقها ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار.

تعليقات الجمهور علي مشهد وفاة شقيق مهرة

وجاءت تعليقات الجمهور علي مشهد وفاة شقيق مهرة " ياسمين عبدالعزيز"ضمن أحداث مسلسل ضرب نار كالتالي:مشهد يستحق الأوسكار... كان فرصة ممتازة لنذرف دموعاً حبسناهاً طويلاً على أشياء كثيرة،وعلق أخر:وجعتي قلبي يا ياسمين انا عيطت عياط لما عيني ورمت الله يسامحك،وقال أخر:بجد شابوه ياسمين انتي فنانه تستحق العالميه بجداره ،وجعتينا اوى انتي عظيمه جدا ومشهد ولا اروع من كده،وجاء تعليق أخر:مشهد وجعني بجد من جوايا لأن صعب جدا اي حد يتحمله بس كمان انتي مبدعه في الدور ببراعه وتستاهلي تاخدي جايزه افضل مسلسل في رمضان.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد صادق، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.